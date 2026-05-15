WUF13: Баку в центре глобальных обсуждений о будущем

Day.Az представляет вниманию читателей аналитический материал исполнительного директора европейского издания CE Report Айтен Алиевой, посвященный WUF13.

Обзор Глобального форума по вопросам урбанизации

Глобальный форум по вопросам урбанизации является ведущей мировой площадкой для дискуссий, обмена политическими подходами и международного сотрудничества в сфере устойчивой урбанизации. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2001 году и проводится под эгидой UN-Habitat - структуры ООН, отвечающей за вопросы жилья и устойчивого городского развития. Форум был создан для обсуждения стремительной урбанизации и ее влияния на сообщества, города, экономику, изменение климата и государственную политику. С момента первой сессии в Найроби в 2002 году он стал одной из важнейших международных площадок, посвященных будущему городов.

Значение WUF заключается в том, что урбанизация уже давно не является только демографическим процессом. Сегодня города - это экономические двигатели, культурные центры, точки притяжения миграции, зоны климатических рисков и самостоятельные политические акторы. Они создают инновации и возможности, но одновременно концентрируют бедность, неравенство, дефицит жилья, загрязнение, социальное исключение и экологическую уязвимость. Поэтому WUF рассматривает города не просто как физическое пространство, а как сложные социальные, экономические, экологические и политические системы.

В отличие от официальных органов ООН, принимающих решения, Глобальный форум по вопросам урбанизации не выносит юридически обязательных резолюций. Его влияние мягче, но при этом остается значительным. Он формирует международную городскую повестку, создает сети сотрудничества, распространяет модели политики и поддерживает реализацию Новой программы развития городов, а также Целей устойчивого развития, особенно ЦУР 11, посвященной устойчивым городам и населенным пунктам. WUF объединяет национальные правительства, местные власти, исследователей, гражданское общество, молодежные организации, частный сектор, градостроителей и международные институты.

Основные проблемы, которые стремится решить WUF

Главная проблема, которую стремится решить WUF, - глобальный кризис, вызванный стремительной, неравномерной и часто плохо управляемой урбанизацией. Сама урбанизация не представляется как негативное явление. Города способны обеспечивать экономический рост, инновации, образование, культурный обмен и более широкий доступ к услугам. Однако когда рост городов не подкреплен инклюзивным планированием, достаточным количеством жилья, общественной инфраструктурой и подотчетным управлением, он приводит к серьезным социальным и экологическим проблемам.

Самой острой из этих проблем является глобальный жилищный кризис. WUF13 в Баку ставит жилье в центр мировой городской повестки под темой "Обеспечить мир жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества". По данным UN-Habitat, почти 3 миллиарда человек живут в ненадлежащих жилищных условиях, а более 1 миллиарда человек проживают в неформальных поселениях и трущобах. Без безопасного и доступного жилья люди сталкиваются с трудностями в получении образования, трудоустройстве, доступе к здравоохранению, транспорту и политическому участию. Ненадлежащее жилье также повышает уязвимость перед климатическими бедствиями, болезнями, насилием и экономической нестабильностью. По этой причине WUF рассматривает жилье не только как вопрос строительства, а как основу человеческого достоинства, социальной стабильности, городского гражданства и устойчивого развития.

Вторая крупная проблема - рост неформальных поселений и трущоб. Во многих быстро урбанизирующихся регионах, особенно в Африке, Южной Азии и Латинской Америке, городское население растет быстрее, чем формальные жилищные системы и инфраструктура. В результате миллионы людей живут в поселениях без защищенных прав на землю, надлежащей санитарии, чистой воды, электричества, дренажа, общественного транспорта или правового признания. WUF не рассматривает неформальные поселения просто как незаконные или временные пространства. Напротив, он понимает их как симптомы более глубоких структурных проблем: бедности, слабого управления, неравного распределения земли, нехватки доступного жилья и исключения из формального городского планирования. Именно поэтому WUF делает акцент на модернизации трущоб, а не на принудительном выселении. Форум продвигает политику, которая улучшает инфраструктуру, укрепляет гарантии владения землей, расширяет доступ к общественным услугам и включает жителей в процесс принятия решений.

Миграция является еще одним ключевым вопросом в повестке WUF. Современные города формируются под влиянием внутренней миграции, международной миграции, перемещения беженцев и климатического переселения. Миграция из сельской местности в города остается особенно важной в развивающихся регионах, где люди переезжают в города в поисках работы, образования, безопасности и более качественных услуг. Одновременно международная миграция и вынужденное перемещение все сильнее влияют на города в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и других регионах. WUF признает, что миграция сегодня во многом стала городским явлением. Многие мигранты и беженцы живут не в лагерях, а в городах, где им нужны жилье, работа, языковая доступность, образование, здравоохранение и социальная интеграция. Миграция становится городской проблемой, когда у городов нет достаточных возможностей или политической воли для интеграции приезжих. Она усиливает давление на жилищные рынки, общественные услуги, трудовые системы и социальную сплоченность. Однако миграция также может обогащать города в экономическом, культурном и демографическом плане. Поэтому подход WUF не является антимиграционным. Напротив, форум ставит вопрос о том, как города могут инклюзивно управлять миграцией через доступное жилье, интеграционную политику, доступ к услугам и участие жителей в управлении.

Социальное неравенство и городское исключение также находятся в центре внимания. Города часто воспроизводят неравенство в пространственной форме. Более обеспеченные группы живут в хорошо связанных районах с доступом к транспорту, школам, здравоохранению, зеленым зонам и возможностям трудоустройства, тогда как более бедные группы вытесняются на периферию, в неформальные или экологически уязвимые территории. Это порождает городскую фрагментацию. Город делится на зоны привилегий и зоны исключения. WUF отвечает на это через принцип инклюзивной урбанизации, согласно которому все жители должны иметь доступ к жилью, услугам, общественным пространствам, мобильности и участию в городской жизни.

Изменение климата - еще одна крупная проблема, которую стремится решить WUF. Города одновременно являются источниками и жертвами изменения климата. Они потребляют большие объемы энергии, создают выбросы и производят отходы, но при этом крайне уязвимы перед наводнениями, волнами жары, штормами, засухами, повышением уровня моря и дефицитом воды. Жилье напрямую связано с этой проблемой, поскольку люди, живущие в неформальном или плохо построенном жилье, часто больше всего подвержены экологическим угрозам. Поэтому WUF13 подчеркивает связь между жильем и климатической устойчивостью.

Городское управление также является серьезным вызовом. Многие городские проблемы вызваны не только ростом населения, но и слабым планированием, раздробленностью институтов, коррупцией, нехваткой финансирования, ограниченным участием общества и плохой координацией между национальными и местными властями. WUF подчеркивает, что устойчивой урбанизации требуется многоуровневое управление. Национальные правительства, муниципалитеты, сообщества, частные игроки и гражданское общество должны работать вместе. Без сильного управления даже хорошо профинансированные городские проекты могут провалиться или воспроизвести неравенство.

WUF также рассматривает проблему финансиализации жилья. Во многих глобальных городах жилье все чаще превращается в инвестиционный актив, а не в социальное благо. Спекуляции на рынке недвижимости, элитная застройка, рынки краткосрочной аренды и неравный доступ к кредитам поднимают цены на жилье выше уровня, доступного обычным жителям. Эта проблема затрагивает не только бедные страны, но и богатые города Европы и Северной Америки.

Главные темы WUF 2026

Главная тема WUF13 - глобальный жилищный кризис. Официальная тема "Обеспечить мир жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества" показывает, что жилье рассматривается как центральная точка входа для обсуждения устойчивой урбанизации. Форум пройдет в Баку, Азербайджан, с 17 по 22 мая 2026 года и организуется совместно UN-Habitat и правительством Азербайджана.

Первая крупная тема - доступное и надлежащее жилье для всех. WUF13 ставит вопрос о том, как города могут обеспечить безопасное, доступное и удачно расположенное жилье в условиях роста населения, миграции, инфляции, дефицита земли и спекуляций на рынке недвижимости. Эта проблема носит глобальный характер. В развивающихся регионах кризис часто проявляется через трущобы и неформальные поселения. В развитых регионах он выражается в недоступной аренде, бездомности и исключении людей из жилищных рынков.

Вторая тема - преобразование неформальных поселений. WUF13 сосредоточен на том, как города могут модернизировать трущобы, улучшать инфраструктуру, обеспечивать права на землю и интегрировать маргинализированные районы в более широкую городскую систему. Это особенно важно, поскольку неформальные поселения не исчезают. Во многих странах они расширяются. Поэтому вопрос уже заключается не в том, существуют ли неформальные поселения, а в том, как правительства могут улучшать их гуманно, законно и устойчиво.

Третья тема - связь между жильем и климатической устойчивостью. Жилье должно быть безопасным не только в социальном, но и в экологическом смысле. Городам нужны дома, способные выдерживать наводнения, жару, штормы, землетрясения и другие риски. Климатически устойчивое жилье требует более качественного планирования, более строгих строительных стандартов, зеленой инфраструктуры, энергоэффективности и защиты уязвимых сообществ. Поэтому WUF13 рассматривает жилье как ключевую часть климатической адаптации.

Четвертая тема - миграция, перемещение и восстановление после кризисов. Войны, стихийные бедствия, изменение климата и экономическая нестабильность вынуждают миллионы людей покидать свои дома. Многие из них переезжают в города. Это создает срочный спрос на временное жилье, поддержку аренды, политику восстановления и инклюзивное местное управление. WUF13 связывает жилищную политику с гуманитарным реагированием и постконфликтным восстановлением.

Пятая тема - финансирование жилья. Форум подчеркивает необходимость новых моделей финансирования, которые могут поддерживать доступное жилье, государственное жилье, системы аренды, управление землей и устойчивую инфраструктуру. Сюда входят муниципальные финансы, государственно-частные партнерства, банки развития, изъятие прироста земельной стоимости и национальные жилищные программы.

Шестая тема - местное лидерство. WUF13 проходит на середине двадцатилетнего периода реализации Новой программы развития городов, что делает его моментом для анализа прогресса и определения будущих приоритетов. Форум подчеркивает, что местные власти имеют ключевое значение, поскольку глобальные цели становятся реальностью только тогда, когда они реализуются в городах, районах и сообществах.

Региональные различия в городских проблемах

WUF признает, что Африка, Азия, Европа, Северная Америка, Латинская Америка и Ближний Восток сталкиваются с урбанизацией по-разному.

В Африке главными городскими вызовами являются быстрый рост населения, неформальные поселения, дефицит инфраструктуры, безработица и климатическая уязвимость. Многие африканские города растут быстрее, чем правительства успевают обеспечивать жилье, транспорт, воду, санитарию и электричество. Поэтому приоритеты WUF для Африки сосредоточены на базовых услугах, модернизации трущоб, правах на землю и планировании с участием сообществ.

В Азии урбанизация крайне разнообразна. Такие восточноазиатские города, как Токио, Сеул и Сингапур, демонстрируют развитую инфраструктуру, технологии и способность к планированию. Однако города Южной и Юго-Восточной Азии, такие как Дакка, Джакарта и Мумбаи, сталкиваются с перенаселенностью, наводнениями, неформальным жильем, загрязнением воздуха и сильным давлением на общественные услуги. Азия показывает и успехи, и риски городской модернизации.

Европа сталкивается с иной ситуацией. В большинстве европейских стран уже сформированы зрелые городские системы, но они испытывают трудности с доступностью жилья, старением населения, интеграцией мигрантов, энергетическим переходом и социальной поляризацией. Такие города, как Вена, часто рассматриваются положительно благодаря сильным традициям социального жилья и развитым системам общественного транспорта. Однако даже европейские города сталкиваются с ростом арендных ставок и давлением на городские модели, основанные на социальном государстве.

Северная Америка демонстрирует противоречие между богатством и неравенством. Такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Торонто и Ванкувер, обладают глобальным влиянием, но при этом сталкиваются с бездомностью, недоступностью жилья, разрастанием пригородов, расовой сегрегацией и финансиализированными рынками недвижимости. По сравнению со многими европейскими городами, жилищные системы Северной Америки в большей степени опираются на частные рынки, что может усиливать неравенство.

Латинская Америка является одним из самых урбанизированных регионов мира, но ее города отмечены глубоким социально-пространственным неравенством. Богатые районы часто соседствуют с неформальными поселениями и маргинализированными кварталами. В то же время Латинская Америка создала важные городские инновации, включая партисипаторное бюджетирование, скоростные автобусные системы, социальный урбанизм и планирование на уровне сообществ. Это показывает, что инновации исходят не только из богатых регионов.

Ближний Восток и регион Персидского залива представляют еще одну модель. Такие города, как Дубай, Абу-Даби и Доха, ассоциируются с быстрой модернизацией, элитной недвижимостью, проектами умных городов и глобальным брендингом. Однако они также сталкиваются с вопросами мигрантского труда, экологической устойчивости, дефицита воды, экстремальной жары и социальной инклюзии. Этот регион показывает, что крупные инвестиции в инфраструктуру сами по себе не решают более глубокие вопросы городской справедливости и устойчивости.

Это региональное сравнение показывает, почему WUF избегает одного универсального решения. Городская политика должна быть адаптирована к местным реалиям.

В совокупности решение провести WUF13 в Баку имеет важное значение для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Аналитики часто отмечают, что это событие ставит Азербайджан в центр современных глобальных дискуссий о жилье, устойчивой урбанизации, климатической устойчивости и городском управлении. Роль Баку как принимающего города отражает растущую международную узнаваемость Азербайджана и его более широкое стремление позиционировать себя как геополитический и экономический мост, соединяющий Европу, Азию, Ближний Восток и Глобальный Юг.

Проведение WUF13 является примером расширяющегося использования Азербайджаном городской дипломатии и дипломатии международных мероприятий. Согласно этому подходу, форум предоставляет Азербайджану возможность представить Баку как модернизирующийся глобальный город, для которого характерны инфраструктурная трансформация, городская реконструкция, культурное разнообразие и растущая международная связанность. Азербайджан все активнее использует крупные международные мероприятия для укрепления своего глобального профиля, включая Гран-при Азербайджана Формулы-1 и Конференцию ООН по изменению климата COP29. В этом контексте WUF13 часто трактуется как часть более широкой стратегии, направленной на усиление международного признания Азербайджана, его дипломатической значимости и участия в обсуждении вопросов глобального управления.

WUF не рассматривает урбанизацию как одну отдельную проблему, а видит в ней рамку, через которую пересекаются множественные глобальные кризисы. Жилье, миграция, неформальные поселения, изменение климата, бедность, инфраструктура, управление и социальная инклюзия взаимосвязаны.

Значение WUF заключается именно в этом: он создает глобальное пространство, где города и страны могут сравнивать опыт, выявлять общие проблемы и выстраивать более справедливое, устойчивое и безопасное городское будущее.