Какая погода ожидается в Азербайджане завтра?

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление снизится с 754 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана в основном ожидается без осадков, однако во второй половине дня в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град. Утром и вечером в отдельных горных районах ожидается туман. Западный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 16-21°, местами до 25° тепла.