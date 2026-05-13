«Сабах» стал обладателем Кубка Азербайджана

Завершился финальный матч Кубка Азербайджана по футболу между командами "Сабах" и "Зиря".

Как сообщает Day.Az, решающая встреча, прошедшая на Palms Sports Arena, завершилась победой "Сабаха" со счетом 2:1.

Голы в составе масазырского клуба забили Патрик Мбина и Джой-Ланс Миккельс. Автором единственного гола "Зиря" стал Эрен Айдын.

"Сабах", досрочно обеспечивший себе чемпионство Азербайджана, завоевал и кубок страны, завершив сезон с двумя титулами. Команда также стала обладателем национального кубка во второй раз подряд.

Таким образом, в следующем сезоне Азербайджан в Лиге Европы представит команда, занявшая второе место в чемпионате. В настоящее время эту позицию занимает "Карабах". Коллективы, занявшие третье и четвертое места, примут участие в Лиге конференций.