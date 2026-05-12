Усилена инфраструктура связи и ИТ на территориях проведения WUF13

В целях обеспечения устойчивых и качественных услуг связи на территориях проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) соответствующими структурами осуществлены необходимые организационные и технические мероприятия.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в целях обеспечения качества в сети мобильной связи определены потребности операторов. Выделены дополнительные радиочастотные ресурсы для использования в период мероприятия.

"Также проведены надлежащие работы по увеличению емкости сети мобильных телекоммуникаций на площадках, обеспечению устойчивости общественных услуг Wi-Fi и кибербезопасности", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что для выдачи разрешений на радиоэлектронные средства, которые участники привезут на мероприятие, и выделения частотных ресурсов запущен специальный электронный портал wuf13-e-permission.icta.az.

Посредством портала регистрируется все радиооборудование, работающее на различных частотах, которое будет использоваться на мероприятии, выделяются соответствующие частотные ресурсы и маркируется оборудование.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Форум объединит представителей органов власти, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академического сообщества, а также международные организации из разных стран.