Усилена инфраструктура связи и ИТ на территориях проведения WUF13
В целях обеспечения устойчивых и качественных услуг связи на территориях проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) соответствующими структурами осуществлены необходимые организационные и технические мероприятия.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Отмечается, что в целях обеспечения качества в сети мобильной связи определены потребности операторов. Выделены дополнительные радиочастотные ресурсы для использования в период мероприятия.
"Также проведены надлежащие работы по увеличению емкости сети мобильных телекоммуникаций на площадках, обеспечению устойчивости общественных услуг Wi-Fi и кибербезопасности", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что для выдачи разрешений на радиоэлектронные средства, которые участники привезут на мероприятие, и выделения частотных ресурсов запущен специальный электронный портал wuf13-e-permission.icta.az.
Посредством портала регистрируется все радиооборудование, работающее на различных частотах, которое будет использоваться на мероприятии, выделяются соответствующие частотные ресурсы и маркируется оборудование.
Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Форум объединит представителей органов власти, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академического сообщества, а также международные организации из разных стран.
