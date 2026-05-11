У двух жителей США и Франции диагностировали хантавирус

У пассажиров из США и Франции, которые контактировали с очагом заболевания на круизном судне Hondius, менее чем через сутки после высадки с экспедиционного лайнера диагностировали андский хантавирус. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявила глава минздрава Франции Стефани Рист в эфире France Inter, у гражданки страны на борту репатриационного рейса с Канарских островов проявились первые симптомы, а к утру ее состояние резко ухудшилось. Женщина, а также еще четверо французских пассажиров, госпитализированы и находятся в изоляции.

По данным Bloomberg, сообщение о заболевании хантавирусом из США стало первым официально подтвержденным случаем инфицирования, связанным с лайнером Hondius, который, как полагают специалисты, вряд ли спровоцирует пандемию.