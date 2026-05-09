Президент Ильхам Алиев: В будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Прежде всего, поздравляю вас с возвращением на родную землю. Село Шукюрбейли полностью отстроено заново. Как известно, в период оккупации армянское государство полностью разрушило его, не осталось ни одного целого здания. Во время моих многочисленных встреч с бывшими переселенцами в период оккупации я всегда говорил, что после освобождения земель мы восстановим все города, села, сделаем их еще краше, и сегодня мы видим это на примере села Шукюрбейли. Село очень современное, здесь есть все условия для жизни, работы и учебы, построены школа, музыкальная школа, два детских сада, медицинский пункт, конечно же, прекрасные, благоустроенные дома, чтобы вам - жителям села Шукюрбейли жилось здесь комфортно.

На протяжении долгих лет эти земли находились под оккупацией. Армянское государство хотело полностью стереть наследие азербайджанского народа с этой территории, но ему не удалось это сделать. Несмотря на то, что наши города и села были превращены в руины, историческая память азербайджанского народа не стерлась. Знаю, что вы и все бывшие переселенцы жили одной мечтой - мечтой о возвращении на родные земли. Некоторые из вас поселились в домах, предоставленных по государственной линии в Билясуварском районе, некоторые создали для себя какие-то условия. Но, конечно же, родная земля, родной край дороже всего.

Сегодня прекрасный день, исторический день, день торжества справедливости. Мы - хозяева этих земель не только отвоевали их у врага в сражениях, ценой жизни наших шехидов, но и одновременно возродили их. В период оккупации армянское государство ничего не построило в Джебраильском районе. Правда, они хотели проложить дорогу, но не успели. Однако ничего не построили. Джебраил был полностью стерт с лица земли, ни в городе, ни в селах не осталось ни одного уцелевшего здания, так же, как и в Агдаме. В Зангилане оставались единичные дома, там проводилось незаконное заселение. Но Физули, Агдам, Джебраил были полностью разрушены. Дома были снесены, камни разграблены, распроданы на рынках в различных местах. Мы же строим и созидаем. Сейчас в Джебраильском районе живут уже несколько тысяч человек. В первую очередь в городе Джебраил - центр города отсюда совсем недалеко, - затем в селе Хоровлу, Джоджуг Марджанлы. После Апрельских боев мы заново отстроили то село. Больше всего людей будет жить здесь, пока 635 домов. Но, по предоставленной мне информации, желающих переселиться, вернуться гораздо больше - более 900. Поэтому мы планируем второй этап строительства села.

Конечно, с решением вопросов, связанных с проживанием, образованием, решаются и вопросы занятости. Даны все соответствующие поручения по обеспечению здесь занятости граждан - естественно, предоставляются рабочие места в государственном секторе, а также создаются условия для занятости в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве и растениеводстве. Помимо этого, в Джебраильском районе функционирует промышленная зона "Экономическая зона долины Араз", мы предусмотрели там обширную территорию, выделено 200 гектаров. В этой промышленной зоне сейчас 20 резидентов, они уже приступили к производству. Она тоже находится недалеко отсюда и будет расширяться. Должен также отметить, что на освобожденных территориях мы планируем создание всего двух промышленных зон - одну в Агдаме, другую в Джебраиле.

В целом, в будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны как с точки зрения сельского хозяйства, так и транспорта. Вы, наверное, помните старую дорогу, в советское время - до оккупации - это была очень узкая дорога, которая пролегала прямо вдоль реки Араз. Мы ее восстановили, но проложили и новую дорогу - не знаю, видели вы ее или нет, - это четырехполосная дорога, являющаяся частью Зангезурского коридора и следующая до самой границы с Арменией. Выше этих стандартов просто не существует. Так что транспортные вопросы здесь также решаются, и в будущем Джебраил, города и села, расположенные вдоль международного транспортного коридора, будут извлекать из этого пользу.

В Джебраиле строятся наши крупнейшие солнечные электростанции - три станции общей мощностью 340 мегаватт. То есть 340 мегаватт достаточно, чтобы осветить сегодня весь Карабах. А если учесть, что в Зангилане, Лачине и Кяльбаджаре мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 300 мегаватт, то в течение ближайших пару лет суммарный солнечный и водный потенциал этого региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт. Это принесет огромную пользу стране, будет способствовать созданию новых рабочих мест. Все эти освобожденные территории связываются с остальными регионами нашей страны дорогами, аэропортами, линиями электропередачи и водопроводами. Теперь мы будем использовать и воду водохранилищ "Худаферин" и "Гыз Галасы", вырабатываемую там электроэнергию. Таким образом, мы еще раз покажем всему миру, что мы - народ-созидатель и в то же время народ-воин. Мы вернули эти земли, проливая кровь, да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы одержали блестящую Победу, которой нет и, скорее всего, не будет равных в современной истории. Мы должны гордиться этой вечной Победой. И молодое поколение в домах, семьях и школах должно воспитываться в этом духе, чтобы мы и впредь жили с гордостью как победоносная страна, победоносный народ.

Сердечно поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья.