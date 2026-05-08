Официальный Баку осудил провокацию против Азербайджана на российском ТВ

6 мая в программе "Время покажет" на российском государственном телеканале "Первый канал" демонстрация искаженной карты Азербайджанской Республики, а также использование несуществующего вымышленного термина "Нагорный Карабах", является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и этот факт признан международным сообществом, включая Российскую Федерацию. На этом фоне распространение устаревших, ложных и фактически поощряющих сепаратизм нарративов в эфире государственного телевидения России противоречит духу азербайджано-российских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве.

Подобный подход со стороны государственных медиаресурсов является неприемлемым. Ожидается, что российская сторона даст этому инциденту четкое объяснение, а также примет необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем", - говорится в заявлении.