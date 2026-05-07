Германия предлагает новые реформы в ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил шестипунктный план реформирования Европейского союза.

Как сообщает Day.Az, в своем плане министр предложил провести масштабные реформы, чтобы повысить эффективность ЕС, особенно в сферах внешней политики и безопасности.

Все больше стран Евросоюза поддерживают отмену права вето при принятии решений, поскольку оно позволяет одной стране блокировать решения всего союза. Глава МИД Германии также призвал заменить принцип единогласия в вопросах внешней политики системой квалифицированного большинства голосов, чтобы предотвратить длительные блокировки со стороны отдельных государств.

Среди предложений Йоханна Вадефуля также значится ускорение расширения ЕС за счёт поэтапного принятия новых членов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал план министра иностранных дел и выступил в поддержку данной инициативы.