Минсельхоз Азербайджана подписал Меморандум о стратегическом сотрудничестве с немецкой компанией
Между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и немецкой компанией John Deere Walldorf International GmbH подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан в рамках 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".
Меморандум предусматривает расширение стратегического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и продвижение современных решений в аграрном секторе.
В рамках мероприятия также состоялась официальная церемония подписания Устава Исламской организации по продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства и данной организацией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре