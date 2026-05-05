https://news.day.az/society/1832504.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший В Баку на Аэропортовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, столкнулись легковые автомобили марок Mercedes-Benz и XPeng. В результате аварии один человек погиб. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
В Баку на Аэропортовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, столкнулись легковые автомобили марок Mercedes-Benz и XPeng. В результате аварии один человек погиб.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре