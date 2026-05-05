Тяжелое ДТП в Баку,

В Баку на Аэропортовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, столкнулись легковые автомобили марок Mercedes-Benz и XPeng. В результате аварии один человек погиб.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.