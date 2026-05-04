В Китае создали гигантский компьютер, в который может поместиться человек

Китайская техноблогерша Soda Baka создала гигантский компьютер, внутри которого можно уместиться человеку. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на ролик на китайской платформе Bilibili, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Визуально устройство повторяет классический игровой системный блок, однако масштаб увеличен до уровня, позволяющего организовать внутри полноценное рабочее пространство. При этом значительная часть элементов, включая крупногабаритную имитацию еще не представленной видеокарты GeForce RTX 6090, вентиляторы и модули памяти, носит декоративный характер.

При этом конструкция оснащена рабочими компонентами, обеспечивающими функционирование системы. Внутри установлен дисплей, интегрированный в блок охлаждения процессора, а также реализовано полноценное рабочее место пользователя.

Особое внимание уделено системе терморегуляции: в корпусе предусмотрена охлаждающая установка мощностью до 12 кВт. По словам автора проекта, температура внутри конструкции может превышать 38 градусов Цельсия, после чего автоматически активируется кондиционер, поддерживающий комфортные условия эксплуатации.