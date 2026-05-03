Азербайджанский боксер одержал победу над россиянином в Калининграде - ВИДЕО В Калининграде состоялась встреча сборной мира по боксу с командой России. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе мировой сборной на ринг вышел лидер сборной Азербайджана Магомед Абдуллаев. В весовой категории свыше 90 кг азербайджанский боксер встретился с Владиславом Вишевым и одержал победу единогласным решением судей.
Напомним, что Магомед Абдуллаев является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира среди взрослых и чемпионом мира среди юношей.
