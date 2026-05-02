Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей, отправляющихся в поездки по регионам в выходные дни, быть особенно внимательными.

Как сообщает Day.Az, согласно предупреждению, в выходные дни возрастает интенсивность движения между столицей и регионами.

Отмечается, что увеличение числа поездок в обоих направлениях, особенно на автомагистралях, приводит к образованию заторов, что, в свою очередь, повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по всей территории страны усилены контрольные и профилактические мероприятия.

Вместе с тем подчеркивается, что несоблюдение правил, технические неисправности автомобилей, спешка и невнимательность нередко становятся причинами тяжёлых ДТП. В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям:

"Перед поездкой проверьте техническое состояние автомобиля, не выезжайте на дорогу на неисправном транспорте, строго соблюдайте скоростной режим и правила обгона. Учитывайте погодные условия, характерные для текущего сезона, включая дожди, а также реальную дорожную обстановку. При длительных поездках делайте перерывы, не садитесь за руль в утомлённом или сонном состоянии".