В некоторых частях Билясувара не будет света

В некоторых частях Билясувара ожидаются перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", 2 мая на линиях электропередачи напряжением 10 кВ №4 и №10, питающихся от подстанции "Билясувар" (110/35/10 кВ), будут поочередно проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Мубариза Ибрагимова, Мирзы Алекбера Сабира, Тофика Исмайылова, Самеда Вургуна, а также в части села Бейдили.

Отмечается, что после завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.