На Нью-Йоркской бирже выросли цены на природный газ
На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX выросли котировки фьючерсов на природный газ.
Как передает Day.Az, фьючерсы на поставку природного газа в июне 2026 года подорожали на 0,47% и составили 2,48 доллара США за 1 млн BTU (British thermal unit - британская тепловая единица).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре