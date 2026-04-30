Сегодня на территории Ясамальского района столицы в Национальном онкологическом центре произошёл взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате на месте погиб пациент центра, Мубариз Алиев, один из врачей пострадал.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время по факту проводится расследование.