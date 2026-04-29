Защитник "ПСЖ" пропустит матч с "Баварией"

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими не сможет принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у марокканского футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, полученный в первой игре противостояния, завершившейся победой парижан со счетом 5:4.

По информации источника, Хакими пропустит встречу, которая состоится 6 мая в Мюнхене. При этом ожидается, что в случае выхода "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов защитник сможет восстановиться к решающему матчу. Также отмечается, что его участие в чемпионате мира не находится под угрозой.

Ответный матч между "Баварией" и "ПСЖ" пройдет на стадионе "Арена Мюнхен". Победитель противостояния сыграет в финале с сильнейшим из пары "Атлетико" - "Арсенал".