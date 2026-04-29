В центре Баку прорвало трубу: дорога перекрыта
В Насиминском районе Баку произошла авария на водопроводной линии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в результате прорыва трубы на пересечении улиц Джалила Мамедкулизаде и Салатын Аскеровой территория была затоплена, что затруднило движение транспорта.
В Службе водоснабжения крупных городов сообщили, что осведомлены о проблеме и принимают необходимые меры для проведения ремонтных и земляных работ на месте.
Устранение неисправности планируется в ближайшее время.
