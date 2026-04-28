Израиль уничтожил подземный туннель Хезболлы - ВИДЕО
Силы израильской армии, действующие на юге Ливана, обнаружили и нанесли удары по складу вооружений, противотанковым позициям, наблюдательным пунктам и сооружениям Хезболлы, которые использовались для подготовки и осуществления атак против военнослужащих и граждан Израиля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кроме того, уничтожен подземный туннель организации в этом районе. Пресс-служба армии также сообщила о запуске дронов в сторону израильских сил 27 апреля, что является грубым нарушением соглашений о прекращении огня.
