Израиль уничтожил подземный туннель Хезболлы

Силы израильской армии, действующие на юге Ливана, обнаружили и нанесли удары по складу вооружений, противотанковым позициям, наблюдательным пунктам и сооружениям Хезболлы, которые использовались для подготовки и осуществления атак против военнослужащих и граждан Израиля.

Кроме того, уничтожен подземный туннель организации в этом районе. Пресс-служба армии также сообщила о запуске дронов в сторону израильских сил 27 апреля, что является грубым нарушением соглашений о прекращении огня.