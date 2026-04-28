На бульваре пройдет турнир по парусному спорту
Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Федерация водных видов спорта организуют еще один турнир, посвященный 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщили Day.Az в федерации, 2-3 мая в Баку, на территории Приморского национального парка (бульвар - ред.), пройдет Кубок Президента по парусному спорту.
В турнире, наряду с Федерацией водных видов спорта Азербайджана, примут участие в общей сложности более 30 спортсменов из яхт-клуба "Хазар". Соревнования пройдут в двух категориях: среди подростков в классе "Оптимист" и среди молодежи в классе ILCA 4.
Победители будут награждены дипломами и медалями.
