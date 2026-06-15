https://news.day.az/society/1841522.html

В Баку и регионах обнаружены автоматы и ружья

За выходные дни в Азербайджане были обнаружены и изъяты 10 незаконно хранившихся ружей и 3 автомата. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел. Отмечается, что 13 и 14 июня сотрудники полиции в Баку и ряде районов республики выявили и изъяли 3 автомата, 10 ружей, 11 магазинов к оружию и 362 патрона различного калибра.