https://news.day.az/world/1851485.html Казахстан заявил о временном характере ограничений в работе КТК Министерство энергетики Казахстана опровергло сообщения о возможной полной остановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявив, что текущая приостановка операций носит временный характер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Казахстан заявил о временном характере ограничений в работе КТК

В мире, 1 августа 2026 12:36 (UTC +04:00) 651
Казахстан заявил о временном характере ограничений в работе КТК

Министерство энергетики Казахстана опровергло сообщения о возможной полной остановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявив, что текущая приостановка операций носит временный характер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно заявлению ведомства, 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода, при этом продолжился прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. "С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее увеличение объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями, а текущая ситуация остается на контроле.

Ранее сообщалось, что танкер, осуществлявший погрузку нефти на морском терминале КТК, подвергся атаке. По данным КТК, в 01:48 по московскому времени 30 июля танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов, зафрахтованный для перевозки нефти компании "Тенгизшевройл" (Chevron), подвергся атаке во время погрузки нефти на выносном причальном устройстве №3 (ВПУ-3) терминала.

"В результате атаки беспилотного летательного аппарата на грузовой палубе в районе нефтеприемных коллекторов возник пожар. Возгорание было ликвидировано экипажем танкера при содействии трех судов обеспечения КТК", - сообщили в компании. В КТК заявили, что среди сотрудников и подрядчиков компании погибших и пострадавших нет, а разлива нефти не произошло.

Кроме того, КТК сообщил, что танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший к морскому терминалу КТК для погрузки нефти, подвергся атаке в территориальных водах России примерно в шести морских милях от терминала.

Каспийский трубопроводный консорциум является крупным международным проектом по транспортировке нефти с участием России, Казахстана и ведущих мировых энергетических компаний. В систему входит трубопровод протяженностью около 1 500 километров, по которому транспортируется нефть преимущественно с казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а также от российских производителей. Около 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется через систему КТК.

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Хорошая новость для арендодателей 5 ноября 13:34 (UTC+04), Экономика 1 334
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 5 ноября 13:32 (UTC+04), Экономика 1 344
Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо 5 ноября 13:30 (UTC+04), В мире 1 302
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 1 316
Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 1 359
В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 5 ноября 13:26 (UTC+04), Экономика 1 246
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 5 ноября 13:24 (UTC+04), Автоновости 582
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 1 309
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 378
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 323
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 584
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 258
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 339
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 671
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 821
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 577
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 649
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 306
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 652
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 830
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 352
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 8 163
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 617
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