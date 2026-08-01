Казахстан заявил о временном характере ограничений в работе КТК

Министерство энергетики Казахстана опровергло сообщения о возможной полной остановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявив, что текущая приостановка операций носит временный характер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно заявлению ведомства, 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода, при этом продолжился прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. "С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее увеличение объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями, а текущая ситуация остается на контроле.

Ранее сообщалось, что танкер, осуществлявший погрузку нефти на морском терминале КТК, подвергся атаке. По данным КТК, в 01:48 по московскому времени 30 июля танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов, зафрахтованный для перевозки нефти компании "Тенгизшевройл" (Chevron), подвергся атаке во время погрузки нефти на выносном причальном устройстве №3 (ВПУ-3) терминала.

"В результате атаки беспилотного летательного аппарата на грузовой палубе в районе нефтеприемных коллекторов возник пожар. Возгорание было ликвидировано экипажем танкера при содействии трех судов обеспечения КТК", - сообщили в компании. В КТК заявили, что среди сотрудников и подрядчиков компании погибших и пострадавших нет, а разлива нефти не произошло.

Кроме того, КТК сообщил, что танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший к морскому терминалу КТК для погрузки нефти, подвергся атаке в территориальных водах России примерно в шести морских милях от терминала.

Каспийский трубопроводный консорциум является крупным международным проектом по транспортировке нефти с участием России, Казахстана и ведущих мировых энергетических компаний. В систему входит трубопровод протяженностью около 1 500 километров, по которому транспортируется нефть преимущественно с казахстанских месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а также от российских производителей. Около 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется через систему КТК.