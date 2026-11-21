https://news.day.az/sport/1876156.html Рамазан Ахмедов взял "серебро" чемпионата мира Азербайджанский дзюдоист Рамазан Ахмедов завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен в весовой категории +100 кг в финале уступил представителю Турции Ибрагиму Татароглу. Это стало третьей медалью азербайджанских дзюдоистов на турнире.
Рамазан Ахмедов взял "серебро" чемпионата мира
Азербайджанский дзюдоист Рамазан Ахмедов завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен в весовой категории +100 кг в финале уступил представителю Турции Ибрагиму Татароглу.
Это стало третьей медалью азербайджанских дзюдоистов на турнире. Ранее бронзовые награды завоевали Мухаммед Мусаев (66 кг) и Давуд Намазлы (100 кг).
Отметим, что чемпионат завершится 22 ноября.
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