Азербайджанский дзюдоист Рамазан Ахмедов завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен в весовой категории +100 кг в финале уступил представителю Турции Ибрагиму Татароглу.

Это стало третьей медалью азербайджанских дзюдоистов на турнире. Ранее бронзовые награды завоевали Мухаммед Мусаев (66 кг) и Давуд Намазлы (100 кг).

Отметим, что чемпионат завершится 22 ноября.