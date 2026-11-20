В результате проливных дождей, прошедших в последние дни, на указанной территории вновь активизировался оползневой процесс, возникли серьезные деформации и разрушения.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Исполнительной власти Сабаильского района Баку.

Сообщается, что вероятность распространения оползневого процесса на более обширную территорию создает угрозу для жилых домов, других строений и безопасности местных жителей.

"В связи со сложившейся ситуацией в соответствующие структуры направлены официальные обращения для принятия необходимых мер. Одновременно жителям предоставлена подробная информация о возникшей угрозе, и в целях безопасности им рекомендовано временно покинуть территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку активизировался оползень.