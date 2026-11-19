Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

- Уважаемый господин Президент, накануне Вашего официального визита во Вьетнам, знаменующего новый этап в истории двустороннего сотрудничества, как бы Вы охарактеризовали текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Вьетнамом?

- Говоря о почти семидесятилетней истории азербайджано-вьетнамских отношений, хочу прежде всего вернуться к истокам этой дружбы и с искренней благодарностью вспомнить великих лидеров, заложивших ее фундамент.

Отправной точкой, безусловно, стал 1959 год и памятный визит Президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Баку. Настоящим прорывом ознаменовался 1983 год, когда Вьетнам посетила советская делегация во главе с членом Политбюро ЦК КПСС, Первым заместителем Председателя Совета Министров СССР Гейдаром Алиевым. По инициативе Общенационального лидера азербайджанского народа эта поездка продлилась восемь дней и охватила ключевые регионы страны. Достигнутые тогда договоренности дали мощный толчок развитию вьетнамской экономики и задали вектор многолетнего сотрудничества.

Опираясь на прочные, проверенные временем традиции дружбы, мы последовательно продолжили наращивание связей и расширение взаимовыгодного партнерства. В 2014 году состоялся мой первый государственный визит во Вьетнам, а уже в мае 2015 года Президент Социалистической Республики Вьетнам господин Чыонг Тан Шанг нанес ответный визит в Азербайджан.

Первый государственный визит в Азербайджан Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама господина То Лама в мае прошлого года открыл новую главу в наших межгосударственных отношениях. Состоявшиеся конструктивные переговоры охватили широкий спектр направлений: от энергетики и инвестиций до обороны и кибербезопасности. Логичным итогом стало принятие Совместного заявления о стратегическом партнерстве - знакового документа, выведшего азербайджано-вьетнамские связи на качественно новый уровень. Этот визит в очередной раз продемонстрировал взаимную заинтересованность в углублении партнерства и наполнении его практическим содержанием.

Параллельно с политическими контактами глав государств, плодотворный диалог ведется по линии межправительственной комиссии, различных профильных ведомств, а также межпарламентских групп дружбы. Кроме того, развивается тесное сотрудничество между правящими партиями двух стран - Партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Вьетнама.

Наряду с двусторонним диалогом между нашими странами налажено тесное взаимодействие и на международных площадках, в частности в ООН, Движении неприсоединения, СВМДА и в рамках других международных организаций.

Все это, безусловно, свидетельствует о том, что многолетний политический диалог между Баку и Ханоем устойчиво углубляется, опираясь на принципы равноправия и учета взаимных интересов.

- Каковы ключевые результаты, направления и потенциал развития торгово-экономических отношений?

- Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно. По итогам 2025 года объем товарооборота между двумя странами составил более 150 миллионов долларов США. Вместе с тем этот показатель пока не отражает реальных возможностей: обе стороны обладают большим потенциалом для существенного роста взаимной торговли.

Нефтяной сектор, исторически являющийся основой нашего партнерства еще со времен Советского Союза, сохраняет статус ключевого направления взаимодействия. Особое значение в этом контексте имеет углубление контактов между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальной нефтегазовой компанией Вьетнама PetroVietnam. Подписанный в 2025 году Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в таких областях, как разведка и освоение нефтегазовых месторождений, оказание технических услуг и подготовка специалистов.

Значимой составляющей двусторонних связей также является присутствие вьетнамского бизнеса в экономике Азербайджана. Показательным примером в этом отношении служит компания ROX Group, проявляющая интерес к реализации проектов в сферах строительства и развития инфраструктуры, а также солнечной и ветровой энергетики. В сентябре 2026 года в Баку, в рамках Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, с ROX Group были подписаны соответствующие документы.

Положительная динамика наблюдается и в области транзитных перевозок. В январе - сентябре 2026 года их объем увеличился почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более 8 тыс. тонн.

Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана может быть эффективно использована для перевозки грузов из Вьетнама в Европу и в обратном направлении - по Среднему коридору и транспортному коридору "Север - Юг". Это не только укрепит роль нашей страны в международных транспортных коридорах, но и послужит созданию экономической добавленной стоимости и новых возможностей для сотрудничества, а также внесет весомый вклад в расширение двусторонних связей.

Наши страны обладают достаточными ресурсами для существенного наращивания товарооборота и успешной реализации масштабных совместных инициатив в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике - словом, практически во всех ведущих областях. Уверен, что планомерная совместная работа позволит в кратчайшие сроки достичь весомых практических результатов.

- Какую роль играют гуманитарные, образовательные и культурные связи в сближении наших стран и какие инициативы способствуют этому процессу?

- Гуманитарное сотрудничество служит прочным мостом, соединяющим наши народы и государства. На протяжении десятилетий эти связи последовательно укреплялись благодаря образовательным инициативам, благотворительным проектам и регулярному культурному обмену.

Особую роль в данном процессе играет Фонд Гейдара Алиева, активно содействующий углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом. Деятельность Фонда охватывает широкий спектр направлений: от реализации инфраструктурных инициатив, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг, до поддержки различных учебных программ.

Значимым шагом в упрочении этих связей стал визит вице-президента Фонда Лейлы Алиевой во Вьетнам в 2025 году. В рамках поездки состоялись встречи с руководящими лицами страны, представителями творческой интеллигенции и вьетнамскими выпускниками азербайджанских вузов. Также была оказана финансовая поддержка Ханойскому колледжу торговли и туризма.

Наряду с благотворительностью динамично развивается научно-образовательное сотрудничество. Ведущие университеты обеих стран подписали ряд соглашений и меморандумов о партнерстве. Представители Вьетнама имеют возможность принимать участие в программах образовательных грантов, учрежденных в соответствии с моим распоряжением для граждан государств-членов Движения неприсоединения.

Отрадно, что эти академические связи опираются на богатые исторические традиции: еще в советский период около 5 тысяч граждан Вьетнама получили образование в Азербайджане и впоследствии успешно применяли обретенные знания и опыт на благо своей родины. Символом многолетней дружбы двух стран стало открытие в 2025 году с участием Генерального секретаря ЦК КП Вьетнама господина То Лама Мемориальной комнаты Хо Ши Мина в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, приуроченное к 135-летию со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля.

Гармоничным дополнением к образовательным связям выступает культурное взаимодействие. В Азербайджане традиционно проводятся Дни Вьетнама. В 2026 году эта инициатива вышла на качественно новый уровень: четвертый по счету фестиваль впервые охватил сразу два города - Баку и Габалу. Еще одним знаковым событием в культурной жизни стало издание в Азербайджане сборника стихотворений известного вьетнамского поэта Май Ван Фана "На рассвете".

В целом культурный диалог между нашими народами насчитывает уже не одно десятилетие. Еще в 1955 году композитор Кара Караев создал "Вьетнамскую сюиту" для первого советско-вьетнамского документального фильма. Позже эти творческие связи укрепил кинематографист Аждар Ибрагимов: с 1959 по 1962 год он жил и работал во Вьетнаме, стоял у истоков национальной киношколы, помогал обучению местных режиссеров и актеров, а также посвятил вашей стране несколько книг. Одна из них - "Увиденное во Вьетнаме" - была переведена на вьетнамский язык, а ее презентация прошла в Ханое в этом году.

Прочные узы дружбы проявляются не только в совместных проектах, но и в готовности прийти на помощь в трудную минуту. Для ликвидации последствий разрушительного тайфуна "Яги", обрушившегося на Вьетнам в 2024 году, а также на преодоление ущерба от масштабных наводнений 2025 года Азербайджан выделил финансовую помощь.

- Каковы Ваши ожидания от предстоящего визита во Вьетнам?

- С нетерпением жду визита в дружественный Вьетнам. Уверен, что он станет еще одним важным шагом в углублении взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом.

Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа. Объединив усилия, мы сможем выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций. Безусловно, наше сотрудничество обладает огромным созидательным потенциалом, способным принести ощутимую пользу нашим странам и народам.