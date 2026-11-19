В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об Ануш Аракелян.

Day.Az представляет публикацию:

Члену альянса "Айастан", белокурой Ануш Аракелян, пора немедленно бежать к психиатру. Не "когда-нибудь", не "по возможности" - прямо сейчас, пока разум еще окончательно не отключился. Иначе эту красавицу ждут смирительная рубашка и долгие беседы с врачами, которые будут терпеливо выяснять, в какой именно момент реальность для нее перестала существовать.

Поводом для такого прогноза стало ее заявление, сделанное на полном серьезе: по словам Ануш, Роберт Кочарян - победоносный герой войны и символ победы.

Криворотый Кочарян - символ победы?! Это тот самый случай, когда сознание шагает в ногу со своим личным парадом, игнорируя и карту, и потери, и сам исход.

Поздравляем, Ануш джан. Вы достигли того предела абсурда, где даже безумие почтительно пятится назад, уступая место санитарам. Дальше не ирония - дальше история болезни.