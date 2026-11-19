Во время поездки на автомобиле телефон может сильно нагреться, даже если водитель использует его только для привычных задач. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главная опасность для смартфона в автомобиле связана с жарой. По словам авторов медиа, телефон нередко закрепляют возле лобового стекла, где на него падают прямые солнечные лучи. При этом работающий навигатор нагружает устройство, а одновременная зарядка усиливает нагрев.

Специалисты объяснили, что дополнительную нагрузку создают потоковая музыка и беспроводное подключение к автомобильной системе. Переход на кабель может сократить расход энергии на связь, но часто приводит к зарядке телефона, которая тоже выделяет тепло. Поэтому замена беспроводного соединения на проводное не всегда помогает.

Журналисты BGR посоветовали размещать смартфон в тени и не оставлять его в припаркованной машине. Если корпус уже стал горячим, следует остановиться, отключить зарядку и дать устройству остыть в течение 10-15 минут.

Apple и Google также предупреждают, что сочетание навигации, зарядки и жары может вызвать перегрев. Из-за него телефон способен временно замедлить или остановить зарядку, а длительное воздействие высокой температуры сокращает срок службы аккумулятора.