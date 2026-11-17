В Кюрдемире произошел сильный пожар в частном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано в селе Еникенд района.

В результате пожара в доме, принадлежащем местному жителю Энверу Юнусову, полностью сгорели шесть комнат и один балкон общей площадью 200 квадратных метров, а также находившиеся там предметы домашнего обихода.

На место происшествия были направлены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС по Курдемирскому району. Возгорание удалось ликвидировать и предотвратить его распространение.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети дома.

В результате происшествия владельцу дома причинен материальный ущерб на сумму более 100 тысяч манатов.

По факту проводится расследование.