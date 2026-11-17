Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом уделять особое внимание безопасности детей.

Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что, несмотря на проводимую масштабную разъяснительную работу, в ряде случаев дети остаются без присмотра, в результате чего возникают ситуации, представляющие угрозу их жизни и здоровью.

Сообщается, что на горячую линию МЧС "112" регулярно поступают обращения о несовершеннолетних, оказавшихся в опасной ситуации или нуждающихся в помощи. Благодаря оперативным мерам, принятым соответствующими спасательными подразделениями министерства, только за последние 15 дней удалось спасти 32 ребенка. Все они были переданы членам семьи или близким.

Анализ показывает, что подобные случаи происходят прежде всего из-за того, что родители оставляют детей без присмотра или по тем или иным причинам одних в квартире.

В министерстве напомнили, что бытовые электроприборы и газовое оборудование, открытые балконы и окна, тяжелые предметы, которые могут упасть или опрокинуться, химические вещества, острые инструменты и другие источники опасности в жилых помещениях представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья детей. Нежелательные последствия могут возникнуть и в случаях, когда несовершеннолетние остаются без присмотра в лифтах, дворах, на улицах, в автомобилях и других местах.

МЧС в очередной раз призвало родителей быть внимательными к детям и ни при каких обстоятельствах не оставлять их без присмотра.