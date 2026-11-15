https://news.day.az/officialchronicle/1874563.html Наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Пресс-службы Президента. Соответствующие государственные органы принимают необходимые меры для предотвращения этих атак и проведения расследования.
Наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях
В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Пресс-службы Президента.
Соответствующими структурами принимаются необходимые меры, направленные на пресечение этих атак и проведение их расследования.
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