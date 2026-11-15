Наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях

В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Пресс-службы Президента.

Соответствующими структурами принимаются необходимые меры, направленные на пресечение этих атак и проведение их расследования.