Макрон хочет помочь Венгеру составить конкуренцию Инфантино

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поддержать возможное выдвижение Арсена Венгера на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы тот смог составить конкуренцию действующему главе организации Джанни Инфантино.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph, Макрон уже провел переговоры с 77-летним французским специалистом, пытаясь убедить его принять участие в выборах. Кроме того, президент Франции предложил заручиться поддержкой других глав государств и правительств.

Сам Венгер пока не определился с участием в президентской гонке. Вместе с тем в европейских футбольных кругах его считают одним из возможных соперников Инфантино. С 2019 года бывший главный тренер лондонского "Арсенала" занимает должность директора ФИФА по глобальному развитию футбола.

По информации издания, УЕФА готова поддержать кандидатуру Венгера, если он решит баллотироваться. В противном случае европейская футбольная организация может выдвинуть в качестве альтернативы бывшего президента Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасиму, который уже объявил о намерении участвовать в выборах.

В то же время возможная поддержка Венгера со стороны Макрона вызывает обеспокоенность у некоторых футбольных функционеров. По их мнению, напряженные отношения Франции с рядом африканских государств могут осложнить получение поддержки французским специалистом со стороны африканских футбольных федераций.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен добиваться переизбрания на четвертый срок. При этом его позиции осложнились на фоне разногласий с УЕФА вокруг проекта привлечения частных инвестиций в коммерческие структуры ФИФА, который впоследствии был отозван.

Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко). Крайний срок выдвижения кандидатур - 18 ноября 2026 года.