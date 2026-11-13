Интерес инвесторов к облигациям Банка ABB сохраняется: объем заявок по двум выпускам превысил 22 миллиона манатов (R)

Очередной этап подписки на облигации Банка ABB успешно завершился. В рамках данного этапа инвесторам были предложены два выпуска облигаций общим объемом 15 миллионов манатов, оба из которых были полностью размещены. Совокупный объем поступивших заявок составил 22 173 200 манатов, что примерно в 1,5 раза превышает предложенный объем эмиссии.

Облигации сроком на 1 год с доходностью 8,5% годовых

По данному выпуску объемом 5 миллионов манатов поступили заявки на общую сумму 8 421 500 манатов, что примерно в 1,7 раза превышает объем предложения. В подписке приняли участие 83 инвестора, подавшие в общей сложности 347 заявок. Из них были исполнены 345 заявок, в результате чего заявки 81 инвестора были удовлетворены.

Облигации сроком на 2 года с доходностью 9% годовых

По данному выпуску объемом 10 миллионов манатов поступили заявки на общую сумму 13 751 700 манатов, что примерно в 1,4 раза превышает объем предложения. В подписке приняли участие 94 инвестора, подавшие 223 заявки. Все заявки были исполнены, в результате чего спрос со стороны всех 94 инвесторов был удовлетворен.

Облигации номинальной стоимостью 100 манатов каждая были выпущены в количестве 50 тысяч штук по однолетнему выпуску и 100 тысяч штук по двухлетнему выпуску. Облигации являются именными, процентными, необеспеченными и выпущены в бездокументарной форме. Выплата процентного дохода инвесторам будет осуществляться каждые 30 дней. Для физических лиц процентный доход, полученный по облигациям, освобожден от налогообложения.

Размещение облигаций Банка ABB осуществлялось на Бакинской фондовой бирже методом публичного предложения (подписки). Андеррайтером выступила инвестиционная компания "ABB-Инвест". Облигации включены в листинговый сегмент "Стандартный рынок" Бакинской фондовой биржи, что также обеспечивает возможность их купли-продажи на вторичном рынке.

Облигации Банка ABB не только предоставляют инвесторам возможность получения стабильного и надежного дохода, но и вносят значительный вклад в развитие рынка капитала Азербайджана.