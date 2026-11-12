https://news.day.az/officialchronicle/1873992.html Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом В ближайшие часы ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Как передает Day.Az, на встрече ожидается подписание документа о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией.
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом
В ближайшие часы ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
Как передает Day.Az, на встрече ожидается подписание документа о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. Этим документом открывается совершенно новая страница в отношениях между Азербайджаном и Великобританией, начинается новый этап в двусторонних связях, сообщает в четверг специальный корреспондент Trend.
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