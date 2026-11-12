В ближайшие часы ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Как передает Day.Az, на встрече ожидается подписание документа о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. Этим документом открывается совершенно новая страница в отношениях между Азербайджаном и Великобританией, начинается новый этап в двусторонних связях, сообщает в четверг специальный корреспондент Trend.