https://news.day.az/world/1873767.html Масштабный град накрыл Индию - ВИДЕО Масштабный град накрыл северо-восток Индии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сразу в двух индийских провинциях - Ассам и Мегхалая в ряде районов слой града составил рекордные в истории наблюдений 65-70 см.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Масштабный град накрыл Индию - ВИДЕО
Масштабный град накрыл северо-восток Индии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сразу в двух индийских провинциях - Ассам и Мегхалая в ряде районов слой града составил рекордные в истории наблюдений 65-70 см.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре