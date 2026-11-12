Ноутбуки на Windows могут перегреваться из-за одной настройки

Ноутбук на Windows может перегреваться из-за скрытой настройки операционной системы.

Как передает Day.Az, об этом пишет How-To Geek.

Речь идет о параметре Processor Performance Boost Mode, который отвечает за ускорение работы процессора. Он активируется при подключении ноутбука к электросети и позволяет повысить производительность устройства. Однако при этом процессор работает с повышенной частотой, что увеличивает энергопотребление и нагрев.

Как отмечает издание, Microsoft скрыла эту настройку, поэтому для ее активации требуется специальная команда в консоли. После разблокировки пользователь может управлять режимом ускорения в разделе "Электропитание", в том числе отдельно для работы от аккумулятора и от сети.

Специалисты также рекомендуют при сильном нагреве изменить стандартный режим питания. Для этого следует выбрать "Сбалансированный" вместо "Максимальной производительности". Это позволит снизить нагрузку на процессор и уменьшить нагрев ноутбука.