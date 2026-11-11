Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в отдельных местах возможен кратковременный дождь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 12-16 градусов. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла. В горах ночью ожидается 2-7 градусов мороза, в высокогорных районах - 9-14 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az