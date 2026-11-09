https://news.day.az/world/1873270.html Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО На фабрике в Измире произошел мощный взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв произошел на металлургическом заводе, расположенном в районе Алиага провинции Измир. После взрыва на территории предприятия начался крупный пожар. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

В мире, 9 ноября 2026 15:10 (UTC +04:00) 416
Мощный взрыв на фабрике в Измире,

На фабрике в Измире произошел мощный взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв произошел на металлургическом заводе, расположенном в районе Алиага провинции Измир.

После взрыва на территории предприятия начался крупный пожар.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

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