https://news.day.az/world/1873270.html Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО На фабрике в Измире произошел мощный взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв произошел на металлургическом заводе, расположенном в районе Алиага провинции Измир. После взрыва на территории предприятия начался крупный пожар. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
На фабрике в Измире произошел мощный взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв произошел на металлургическом заводе, расположенном в районе Алиага провинции Измир.
После взрыва на территории предприятия начался крупный пожар.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
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