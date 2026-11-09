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Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

На фабрике в Измире произошел мощный взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, взрыв произошел на металлургическом заводе, расположенном в районе Алиага провинции Измир. После взрыва на территории предприятия начался крупный пожар. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.