Названы пожирающие батарею смартфона функции

Некоторые встроенные функции смартфона могут быть полезными, но пользователям придется жертвовать автономностью устройства. Об этом сообщает издание XDA, м.

Журналист портала Абхишек Кумар Мишра перечислил популярные функции и особенности смартфонов, которые заметно разряжают аккумулятор гаджета. В первую очередь он назвал Always On Display. По его словам, даже если на экране постоянно отображаются только часы или дата, то батарея все равно разряжается заметно быстрее, чем без этой опции.

Также автор посоветовал настроить смартфон таким образом, чтобы в его памяти одновременно не хранилось много приложений. Так, в операционной системе (ОС) Android можно принудительно установить спящий режим для приложений и назначить им разные режимы сна.

Кроме того, специалист рекомендовал выключить функцию сканирования находящихся поблизости устройств. По мнению журналиста, она не приносит никакой пользы: "Даже если она отключена, я могу легко подключиться к своим Bluetooth-колонкам, просто нажав на значок в центре уведомлений".