Перуанская пресса написала о Дне Победы

Перуанская газета La Razon опубликовала статью под заголовком "Азербайджан празднует 8 Ноября - День Победы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье упоминается, что азербайджанский народ ежегодно 8 ноября отмечает годовщину исторической Победы в Отечественной войне - День Победы.

"В ранние часы 27 сентября 2020 года армянские вооруженные силы начали широкомасштабную провокацию, интенсивно обстреливая позиции Азербайджанской армии и населенные пункты вдоль линии фронта из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. В ответ командование Азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. Бои быстро обострились и переросли во Вторую Карабахскую войну", - пишет автор о начале контрнаступательной операции азербайджанских Вооруженных сил.

В статье говорится, что в результате 44-дневной войны Джебраил был освобожден от оккупации 4 октября, Физули - 17 октября, Зангилан - 20 октября, Губадлы - 25 октября, Шуша - 8 ноября.

10 ноября в 01:00 по бакинскому времени вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий в зоне конфликта. Согласно соглашению, армянские вооруженные силы должны были быть выведены с территории к 1 декабря, а также должны были быть установлены новые транспортно-коммуникационные связи между двумя странами.

После этого Агдамский район был возвращен Азербайджану 20 ноября, Кяльбаджарский район - 25 ноября, Лачинский район - 1 декабря.

Учреждение Дня Победы

2 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал первое Распоряжение об учреждении Дня Победы. Согласно первоначальному решению, этот исторический день должен был отмечаться ежегодно 10 ноября. Однако, учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев внес соответствующее изменение 3 декабря.

Учитывая историческое значение города Шуша и особое место его освобождения от оккупации, было решено ежегодно отмечать День Победы 8 ноября.

Таким образом, 8 Ноября стало символом борьбы за восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности, единства народа и исторической Победы в истории Азербайджана.