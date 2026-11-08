22 года служил Родине, последний бой принял в Лачине: история жизни погибшего офицера - ФОТО

В преддверии Дня Победы, который отмечается 8 ноября, семьи шехидов делятся воспоминаниями о боевом пути своих близких, их последних звонках и днях, проведенных вместе. Для Нармин Халиловой, супруги погибшего в Отечественной войне подполковника Видади Халилова, незабываемыми остаются его последнее сообщение и забота о детях.

В комментарии Trend Н. Халилова рассказала, что ее супруг погиб 30 октября в направлении села Гюлябирд Лачинского района, а на следующий день был похоронен на Аллее шехидов в Гёйчае, передает Day.Az.

По ее словам, в последний раз она общалась с Видади утром 29 октября. Из-за плохой связи разговор был очень коротким.

"В последний раз мы разговаривали утром 29 октября. Связь была очень плохой. Он коротко сказал, что все хорошо, все в порядке. Я тоже поблагодарила Бога. До этого, с 19 по 25 октября, мы вообще не могли с ним связаться. Мы очень переживали. Когда 25-го числа он позвонил, мы были очень рады услышать его голос. Мы и представить не могли, что спустя несколько дней произойдет такое", - рассказала она.

Н. Халилова вспомнила и сообщение, в котором просила мужа беречь себя, и его ответ.

"Я написала ему, чтобы он берег себя. В ответ он написал: "Я не из тех, кто отправляет своего солдата вперед, а сам остается позади". Это сообщение сохранилось в моем телефоне", - сказала она.

Видади Халилов прослужил в Вооруженных силах 22 года и за время службы был награжден различными медалями и сертификатами. Он любил свою профессию и ответственно относился к работе. По словам Н. Халиловой, супруг никогда не обсуждал дома вопросы службы и старался не беспокоить семью.

"Он никогда не рассказывал дома о военной службе. Даже то, что отправился на фронт, ему удалось скрыть от нас. Он всегда говорил, что все в порядке и поводов для беспокойства нет. Он не делился секретами, связанными со службой, даже с членами семьи", - отметила она.

У Видади Халилова остались двое детей - дочь Захра и сын Али. Когда отец погиб, Али было семь лет, Захре - 12. Али учился в первом, а Захра - в шестом классе.

Н. Халилова отметила, что отсутствие отца стало для детей тяжелой утратой.

"Он был прекрасным мужем, главой семьи, отцом, сыном, братом и другом. Мои дети до сих пор переживают его потерю, не могут смириться с его отсутствием. Такое ощущение, будто болят все кости в теле. И мои дети, и мы все чувствовали эту боль, эту сердечную боль", - сказала она.

По ее словам, Видади любил спорт, а когда приезжал в район, играл в футбол с друзьями. Свободное время он старался посвящать семье и детям.

"Он очень любил проводить время с детьми. С работы он возвращался после восьми вечера. Даже уставшим, после ужина он гулял с детьми, играл с ними в баскетбол. Словно чувствовал, что семейное счастье оборвется на полпути. Казалось, за это время он старался подарить нам всю свою любовь, заботу и внимание", - добавила Н. Халилова.

За 12 лет семейной жизни из-за службы супруга семье приходилось жить в разных регионах. После Бейлагана и Физули они обосновались в Гяндже. После гибели Видади Н. Халилова с детьми переехала в Гёйчай, так как ей было тяжело жить в доме, наполненном воспоминаниями, и она хотела быть ближе к его могиле.

"Даже стены дома напоминали о нем. Стол, за которым он сидел, кровать, на которой спал, места, где он бывал... Мне было очень тяжело там жить. Поскольку его могила находится в Гейчае, я переехала туда с детьми, чтобы быть ближе к нему и иметь возможность навещать его", - рассказала она.

Позднее в связи с обучением детей семья переехала в Баку.