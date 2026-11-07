Стрельба в центре Кракова, есть погибшие - ВИДЕО

В результате стрельбы на главной рыночной площади Кракова на юге Польши погибли пять человек, еще более десяти получили ранения. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, нападавший открыл огонь из автомобиля, после чего попытался скрыться. Его задержали. Сам он также получил ранения и был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли полиция и спасательные службы. Район оцеплен, начато расследование для установления мотивов и обстоятельств случившегося.

По данным СМИ, во время стрельбы на площади проходила демонстрация правых сил, связанная с кризисом в Конституционном трибунале Польши. При этом официальной информации о связи между акцией и нападением пока нет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что регулярно получает информацию о ситуации от главы МВД. Он также подтвердил начало расследования.