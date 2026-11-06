https://news.day.az/society/1872546.html

39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме

В Газахе обнаружено тело 39-летнего мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, происшествие зарегистрировано в селе Косалар района. Тело родившегося в 1987 году Салеха Оруджова обнаружили на приусадебном участке его дома. По факту начато расследование.