https://news.day.az/society/1872546.html 39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме В Газахе обнаружено тело 39-летнего мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, происшествие зарегистрировано в селе Косалар района. Тело родившегося в 1987 году Салеха Оруджова обнаружили на приусадебном участке его дома. По факту начато расследование.
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме
В Газахе обнаружено тело 39-летнего мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, происшествие зарегистрировано в селе Косалар района.
Тело Салеха Оруджова обнаружили на приусадебном участке его дома.
По факту начато расследование.
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