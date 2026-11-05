Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Дорогой брат.

С большим удовольствием сердечно поздравляю Вас, моего дорогого брата, и весь народ Азербайджана по случаю славного праздника Вашей страны - Дня Победы, передаю наилучшие пожелания.

Благодаря Вашей мудрой и последовательной политике, высокому управленческому мастерству и подлинной самоотверженности во имя Отечества шесть лет назад многовековые чаяния азербайджанского народа воплотились в жизнь. Были достигнуты выдающиеся результаты - восстановлена историческая справедливость и обеспечена территориальная целостность государства.

Ваши огромные усилия по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны во имя достижения единой цели, а также беспрецедентный героизм и стойкость, проявленные азербайджанским народом, стали важными факторами этой исторической Победы.

Несомненно, этот грандиозный праздник послужит продвижению Вашей страны по пути мира и спокойствия, стабильности и неуклонного прогресса, воспитанию будущих поколений в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, ряд важных встреч, проведенных с Вами в этом году в Баку, Ташкенте и Бухаре, плодотворные переговоры и достигнутые важные договоренности открыли новую страницу в истории наших многогранных отношений.

В частности, подписание Договора о вечной дружбе стало важным практическим шагом на пути вывода отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами на качественно новый уровень.

Уверен, что в результате совместных усилий наши взаимовыгодные и долгосрочные отношения и впредь будут последовательно углубляться соответствии с имеющимся значительным потенциалом во имя общего благополучия наших исторически близких друг другу братских народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, процветания и постоянного прогресса".