Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

Отношения между Эстонией и Азербайджаном выходят на новый этап, и две страны намерены расширять сотрудничество в сферах торговли, экономики, цифрового развития, инноваций, зеленых технологий, логистики и образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 4 ноября в Таллинне на открытии четвертого заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Эстонией и Азербайджаном.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером Эстонии на Южном Кавказе.

"В последние годы наши отношения значительно укрепились, и мы последовательно расширяли сотрудничество в области цифровых технологий, торговли, зеленых технологий и логистики", - отметил Цахкна.

По его словам, ряд эстонских компаний уже успешно работают в Азербайджане, в частности в сфере развития цифровых услуг. Интерес эстонских компаний к азербайджанскому рынку также продемонстрировал визит в Баку в прошлом году бизнес-делегации, в состав которой входили представители около 20 компаний.

Цахкна отметил, что существуют хорошие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики и образования.

Глава МИД Эстонии также заявил, что открытие нового посольства Эстонии в Баку свидетельствует об укреплении двустороннего партнерства. По его словам, официальная церемония открытия посольства состоится в конце ноября. Министр сообщил, что примет участие в церемонии.

Отметим, что на заседании межправительственной комиссии стороны договорились укреплять торговые связи и сотрудничество в сельском хозяйстве посредством регулярных встреч, деловых контактов и обмена опытом. Кроме того, принято решение продолжить реализацию совместных инициатив в области цифрового развития, инноваций, технологий и применения искусственного интеллекта.

При обсуждении энергетических вопросов были рассмотрены возможности расширения участия эстонских компаний и инвесторов в проектах Азербайджана по переходу к зеленой энергетике.

В сферах цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности обсуждались вопросы расширения вклада Эстонии в развитие цифровых решений в Азербайджане и содействия обмену экспертами.

На заседании также были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в области климата, туризма, образования и культуры.