В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах Азербайджана с вечера 5 ноября до утра 6 ноября ожидается сильный ветер.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила Национальная гидрометеорологическая служба, объявив желтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчалинском, Сальянском, Гаджигабульском районах, Мингячевире, Нафталане, Геранбойском, Дашкесанском и Агстафинском районах будет дуть северо-западный ветер. В соответствии с оранжевым уровнем предупреждения его скорость усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Кяльбаджарском, Лачинском, Джебраильском, Зангиланском, Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Хызинском, Шамахинском, Гобустанском, Билясуварском, Джалилабадском, Лерикском, Ярдымлинском, Газахском, Товузском, Шамкирском, Гянджинском, Самухском, Гёйгёльском, Гедабекском, Ширванском, Евлахском, Тертерском, Агдамском и Бардинском районах будет дуть западный ветер. Согласно желтому уровню предупреждения, его скорость составит 13,9-20,7 м/с.