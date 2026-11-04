https://news.day.az/officialchronicle/1871859.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами с выставки "Мерцающие символы" в комплексе Дворца Ширваншахов . Как передает Day.Az, представляем эти кадры:
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами с выставки "Мерцающие символы" в комплексе Дворца Ширваншахов .
Как передает Day.Az, представляем эти кадры:
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