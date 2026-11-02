Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения

Германия и Великобритания намерены вместе создать два вида ракет, которые смогут поражать цели на удалении свыше 2 тыс. км. Информацию об этом 2 ноября опубликовало Politico, сославшись на внутреннюю документацию оборонного ведомства ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как следует из публикации, глава британского Минобороны Уэс Стритинг проведет переговоры с немецким коллегой Борисом Писториусом. Тема встречи - совместная работа над ракетами большой дальности.

Согласно сведениям издания, проект охватывает крылатую ракету и гиперзвуковой планирующий боевой блок. За создание крылатой ракеты High-End Cruise Missile отвечает британская сторона. Этот аппарат будет двигаться на небольшой высоте и обходить радары; первую его версию рассчитывают довести до боевого применения к 2032 году. Немецкая сторона займется гиперзвуковым оружием.

Планирующий блок должен выводиться ракетой-носителем на значительную высоту, а затем двигаться к цели со скоростью, многократно превышающей звуковую. Уточняется, что Берлин хочет закончить работу над этой системой к 2035 году.

Инициатива получила наименование Deep Precision Strike (DPS). В документах подчеркивается: ее выполнение позволит вооруженным силам Европы наносить удары в глубоком тылу противника, не полагаясь на американские ракеты. Лондон уже направил £770 млн на четыре года в рамках более масштабной программы ракетных вооружений. В немецких бюджетных бумагах предусмотрено свыше €9 млрд предстоящих трат, но точные даты пока не зафиксированы.

Для гиперзвуковой части программы оборонное ведомство Германии собирается привлечь европейского изготовителя ракет MBDA и стартап Hypersonica (британско-германский). Эти компании должны к 2029 году представить конкурирующие экспериментальные образцы, затем Берлин определится с дальнейшим ходом программы. Как сообщает издание, чиновники обсуждали подписание первых соглашений по ракетному проекту до конца 2026 года.