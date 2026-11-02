Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce

Правительство Великобритании и компания Rolls-Royce заключили соглашение о совместном финансировании десятилетней программы разработки авиационных двигателей нового поколения стоимостью £2,5 млрд ($ 3,3 млрд). Цель - создание более чистых и эффективных силовых установок для узкофюзеляжных пассажирских самолетов, а также сохранение британского авиастроения на десятилетия вперед.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, объем финансирования составит 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,3 млрд долларов) совместных инвестиций государства и Rolls-Royce, рассчитанных на 10 лет. Целевой задачей станет выпуск двигатели для узкофюзеляжных самолетов - класса лайнеров, обслуживающих маршруты между Британией и Европой.

Обещаны передовые материалы, новейшие электронные системы, робототехника и искусственный интеллект. Все это обеспечит поддержку 3 300 существующих рабочих мест в ближайшие годы и потенциальное создание десятков тысяч новых в долгосрочной перспективе.

Rolls-Royce оценивает, что закрепление британского двигателя на рынке узкофюзеляжных самолетов может привлечь дополнительные миллиарды фунтов инвестиций и добавить £120 млрд ($ 161 млрд) экономике за время реализации программы. Впрочем, эти цифры остаются прогнозными.

Ожидается, что подавляющее большинство новых рабочих мест - в инженерии, исследованиях и производстве, от проектирования до заводского выпуска - будет создано с опорой на существующие площадки и цепочки поставок Rolls-Royce по всей стране.

Правительственная промышленная стратегия называет рынок узкофюзеляжных самолетов крупнейшей возможностью британского аэрокосмического сектора на ближайшие 50 лет. Важно, что отработанные решения могут быть применены при создании двигателей для военной авиации.