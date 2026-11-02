Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы

Депутат парламента Турции от партии DEM из Шанлыурфы Митхат Санджар сообщил, что лидер РПК Абдулла Оджалан переведен в новую резиденцию, построенную для него на острове Имралы.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом Санджар заявил в интервью телеканалу Medya Haber TV.

Он оценил результаты, достигнутые в рамках процесса мира и демократического общества, который в Турции называют "Турция без терроризма". По словам Санджара, согласие Оджалана переехать в новую резиденцию имеет важное значение для дальнейшего продвижения этого процесса.

"Согласие Оджалана на переезд туда требует ускорения процесса", - подчеркнул он.

Отметим, что информация о строительстве нового жилого здания для лидера РПК на острове Имралы появилась в августе после заявления председателя Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели. Тогда Бахчели сообщил, что Оджалан пока не согласился переехать в новый дом, поскольку требует определения своего статуса.

В тот период Митхат Санджар опровергал сообщения о переезде Оджалана.