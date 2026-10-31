«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО

Сегодня в 22:30 на телеканале CBC состоится премьера программы "Формула власти Михаила Гусмана". Новый цикл в какой-то степени продолжает известную программу "Формула власти", которая четверть века выходила в эфире, и в то же время открывает новый цикл. В связи с премьерой Trend обратился к самому Михаилу Соломоновичу с просьбой рассказать о проекте подробнее.

"Спасибо за внимание к этому скромному событию. Действительно, сегодня на телеканале CBC на русском языке состоится премьера программы "Формула власти Михаила Гусмана", а уже в ближайший четверг программа выйдет и на азербайджанском языке на Общественном телевидении Азербайджана. Кроме того, мы рассчитываем, что программа будет выходить и на английском языке, и так ее и готовим", - сказал Гусман.

Он напомнил о летнем медиафоруме в Шуше, где задал вопрос Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Тогда я сказал, что, вернувшись на родину, был бы счастлив заняться разного рода проектами, в которых у меня накоплен жизненный опыт. Откровенно говоря, я действительно не представлял и не представляю себя в роли отставника. Но слова, которыми после моего вопроса меня удостоил уважаемый Ильхам Гейдарович, не просто меня воодушевили и вызвали огромную благодарность. Я понял, что не имею права оставаться в стороне от тех замечательных событий и дел, которые происходят в республике, и обязан всего себя без остатка отдать служению своей стране именно в тех сферах, где мой опыт может быть наиболее полезен", - отметил он.

"Я предложил целый ряд разнообразных проектов в информационной, медийной сфере. Многие из них нашли поддержку, но сейчас прежде всего хотел бы сказать о новом цикле программы, который будет называться "Формула власти Михаила Гусмана" и который, уж простите за нескромность, имеет в том числе международный авторитет и международную известность", - добавил Гусман.

По его словам, внешне новая программа будет напоминать прежнюю, но акценты в ней будут принципиально другими.

"Если программа "Формула власти", которая выходила на российском телевидении, была больше рассказом о странах и о героях программы - главах государств или международных организаций, то в новом цикле мне хотелось бы больше рассказать об Азербайджане как об уверенном и активном международном игроке современного мира: через его отношения с разными странами, через отношение мировых лидеров к нашей стране и нашему Президенту. То есть это будет программа "Азербайджан в зеркалах самых разных стран и самых разных лидеров"", - подчеркнул он.

Программа будет выходить два раза в месяц на CBC и на Общественном телевидении Азербайджана.

"Приоткрою для наших уважаемых читателей некую завесу: я уже сделал интервью с Высоким представителем ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом, программой с которым сегодня откроется цикл, а также с президентами Кении, Словакии, Израиля, Лаоса и генеральным директором ИСЕСКО. Это герои наших будущих программ", - рассказал Гусман.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить за поддержку, которая была мне оказана в этом проекте. Хочу также поблагодарить руководство Trend в лице его директора Ильгара Гусейнова, который с первого дня предоставил возможности Trend и его партнерских структур для тех идей, которыми я имел возможность делиться, в том числе связанных с этим проектом. Хочу поблагодарить и руководителей двух телеканалов - CBC Вугара Халилова и Общественного телевидения Балаша Касумова, которые также с готовностью поддержали этот проект. Надеюсь, что проект вызовет интерес и у читателей Trend и Day.Az, и у зрителей Азербайджана", - сказал Михаил Гусман.